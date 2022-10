Cecilia Rodriguez è incinta o è gonfiore?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per l’ennesima volta arriva il dolce gossip dima lei non dice nulla. I fan sperano che questa sia la volta giusta, il pancino sembra davvero spuntare dietro il tessuto nero. Un abito aderente,è bellissima e forse un po’ complice lo scatto sembra sia. Forse è solo, di recente la sorella di Belen ha confidato che non stava benissimo e che doveva seguire una dieta per riprendersi del tutto. Problemini che non ha chiarito ma niente di grave, adesso invece il gossip torna alla carica e il pancino diventa sospetto. E’ sul red carpet dell’evento Belvedere Vodka Italia cheha fatto pensare che sia in attesa del primo figlio. Per il momento nessuna smentita ma forse sarà anche stanca di ...