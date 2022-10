Cagliari | crolla aula magna dell' università

(Di martedì 18 ottobre 2022), 18 ott. (Adnkronos) - Una palazzinadita. A collassare alle 22 è stato l'edificio che ospita l''ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per verificare - anche con l'utilizzo di droni - che all'interno'edificio, frequentato di giorno per le lezioni di Lingue, non ci fosse nessuno. La palazzina si trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casao studente.

...Pinna e Redazione Online Non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte e considerata l'ora del crollo è verosimile che l'edificio fosse vuoto I vigili del fuoco stanno intervenendo a...