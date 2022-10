Basket femminile | 2^ giornata Serie A1 2022-2023 | Sassari vince il recupero contro San Giovanni Valdarno

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Dinamosi unisce al gruppetto al secondo posto della classifica dopo la vittoria neldella secondadellaA1 diin casa di San. La squadra sarda si è imposta per 75-59 al termine di una partita che si è decisa soprattutto nell’ultimo quarto. Per la Bruschi Galli è la quarta sconfitta consecutiva e resta ancora senza vittorie in campionato. Super prestazione in casaper Joyner Michelle Holmes, che ha chiuso con la doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi. Un ottimo impatto anche da parte di Debora Carangelo, autrice di 17 punti e 9 rimbalzi, ma anche di Elin Gustavvson, che ha chiuso con 18 punti. A Sannon ...