Ultime Notizie – Financial Times | Inter in vendita

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’è in. Secondo il, Goldman Sachs e Raine Group sono al lavoro per cercare un acquirente per la società nerazzurra. Il quotidiano riferisce che i due istituti non si limiteranno a cercare un investitore che possa affiancare la famiglia Zhang, al vertice dell’da circa 4 anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione