Sia Ue che Pentagono valutano di contribuire alle spese di Starlink di Musk per mantenere le comunicazioni in Ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sia gli Stati Uniti che l’Unione europea stanno valutando la possibilità di pagare Elone la sua Space X per continuare aoperativa inla sua rete di comunicazione. Lo scrive il sito Politico.si appoggia ai satelliti commerciali messi in orbita dal gruppo die ha permesso a Kiev di continuare ad avere connessioni nonostante i danni inflitti dforze russe, assicurando all’Ucraine quello che gli analisti ritengono un importante vantaggio di intelligence. Nei giorni scorsiaveva affermato che non sarebbe stato in grado di assicurare il servizio a tempo indeterminato a causa degli elevati costi (si stima circa 20 milioni di dollari al mese) invitando ila coprire il costo. ...