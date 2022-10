Sconcerti |  «In Serie A non c’è più l’ossessione del possesso palla»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il giornalista ed editorialista Marioè intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà. Seguono alcune delle sue risposte, così come dal report delle sue parole pubblicato da Tuttomercatoweb., il Napoli può tentare la fuga? «Ora c’è la Roma ma è nettamente la squadra migliore in questo momento. Col Bologna, anche quando la partita ha avuto delle salite improvvise, non mi è mai sembrata in difficoltà. Era chiaro che stava per segnare. Ogni volta che prendeva il pallone diventava tanto pericoloso. In questo momento è una squadra quasi infermabile. Rende facile il difficile e ha giocatori che hanno un rendimento diverso, sembra non facciano fatica a a fare certe cose. E stanno prendendo un vantaggio importante» InA sta cambiando qualcosa? «Dal punto di vista tattico il gioco di Gasperini sta ...

Pianeta Milan

Mario, giornalista, ha parlato ai microfoni di Pressing su Italia 1 del momento della Juventus inA e in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni in merito. PAROLE - "La vera svolta ...Napoli Calcio - "Napoli primo in classifica La verità è che si è abbassato il livello del nostro campionato". Così Mariosi era pronunciato lo scorso weekend alimentando non poche polemiche. Ieri sera, negli studi di Mediaset per il programma 'Pressing', il giornalista è tornato su queste sue parole ... Verona-Milan 1-2, Sconcerti: “Pioli non sbaglia nulla” | Serie A News Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di Pressing su Italia 1 del momento della Juventus in Serie A e in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni in merito. PAROLE – «La vera ...Ospite di Pressing, Mario Sconcerti ha difeso Agnelli a spada tratta: "La partita contro il Torino è stata decisa dalla differenza di Vlahovic ma credo che la vera svolta siano ...