Scienza | termoelettricità dai superconduttori | nuovo studio del Cnr su Nature Nanotechnology

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Generare energia elettrica direttamente dal calore in un dispositivo composto solo da materiali superconduttivi. E’ quanto hanno ottenuto ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nano), dimostrando per la prima volta un fenomeno, chiamato termoelettricita’ bipolare, finora mai osservato sperimentalmente. I risultati, pubblicati su, aprono allo sviluppo di tecnologie quantistiche superconduttive, ad esempio nuovi sensori, e alla ricerca di nuovi materiali per l’aumento dell’efficienza energetica. Laè la capacità dei materiali di convertire una differenza di temperatura direttamente in energia elettrica, sotto forma di corrente o di tensione. “Nei metallifino ad ora la termoelettricita’ era ritenuta trascurabile, e solo ...