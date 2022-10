Mottarone | Cassazione | “Volontaria e illecita omissione di cautele”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una “, edelleprescritte, dalla quale è scaturito, sul piano causale, disastro”. Così lasulla tragedia della funivia del, il 23 maggio 2021, che costò la vita a 14 persone nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso aprile ha annullato con rinvio a una nuova sezione del tribunale del Riesame di Torino il provvedimento che aveva disposto gli arresti domiciliari per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, due degli indagati. “E’ univocamente emerso – sottolinea la Suprema corte – che la cabina veniva regolarmente utilizzata, oltre che da turisti e viaggiatori, dai dipendenti della Ferrovie dels.r.l. per i giri di prova, le verifiche di funzionalità, gli spostamenti dall’una ...

Nessuno degli indagati però è in carcere La Corte diconferma gli elementi di accusa formulati dalla procura di Verbania nell'inchiesta sulla tragedia della funivia delche il 23 ......Corte: indagati "consapevoli" Controverso il giudizio dei giudici sulla misura cautelare per i manager della funivia del, dopo la tragedia costata la vita a 14 persone. Laha ...Per i giudici Perocchio e Nerini erano consapevoli, confermati gli elementi di accusa formulati dalla procura di Verbania. Nessuno degli indagati però è in carcere ...Secondo il verdetto della Cassazione sulla strage del Mottarone, “Enrico Perocchio (direttore della funivia) era pienamente consapevole al ...