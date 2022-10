GFVip 7 | Teresa Langella pronta ad entrare nella casa?

(Di lunedì 17 ottobre 2022), ex tronista e fidanzata di Andrea Dal Corso, potrebbeprestodel Grande Fratello Vip 7. La giovane ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram che hanno fatto insospettire i suoi follower, vediamo di cosa si tratta.al? La segnalazione Come riportato da The Pipol Tv, l’ex tronista L'articolo

Langella invece, in queste ore si trova a Roma e, secondo le indiscrezioni, starebbe per ... lo scoop bomba https://t.co/iGvZ79D2YZ #mellos #BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 15, 2022Marco Bellavia, Elenoire e Patrizia contro il/ "Televoto andava aperto a tutti" Lo sfogo di ... Nel corso della giornata ci sarà uno scontro tra le due MariaRuta vs Patrizia Rossetti "non ...