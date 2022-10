“Esco pure io” GF Vip 7 | la concorrente lo dice chiaro | “Tanto i soldi me li danno lo stesso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Cristina Quaranta, la notizia corre veloce tra i fan. GF Vip 7 sempre denso di colpi di scena. Finiscono in nomination Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita: “Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi“, sono state le parole di Antonino rivelate all’ex volto di Non è la Rai. La risposta della gieffina non si è lasciata attendere. Cristina Quaranta vuole abbandonare il GF Vip. Tutto avrebbe avuto inizio con la confessione di Antonino Spinalbese che pare non abbia preso poi cosìmale la possibilità di uscire dal game. Di tutta risposta Cristina Quaranta si è lasciata andare a una riflessione. Leggi anche: “Che disastro!”. I Soliti Ignoti, è successo durante l’ultima puntata: Amadeus in grande imbarazzo. VIDEO Cristina Quaranta vuole abbandonare il GF Vip 7: la rivelazione dopo le ...