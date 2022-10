Bremer al J Medical per gli esami dopo l' infortunio | le ipotesi sui tempi di recupero

Esami al JMedical per Gleison, costretto ad abbandonare il campo al 52' del derby tra Torino e Juventus per un problema al flessore della coscia sinistra. Per il difensore brasiliano è il primo infortunio della stagione, la ...Ieri ad aggiungersi alla lista degli infortunati è stato Gleison. l difensore, grande ex ...in tempo per evitare guai peggiori lo diranno gli esami strumentali previsti per domani al J. ...11:33 - BREMER ARRIVATO AL JMEDICAL - Gleison Bremer è arrivato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio ...Come racconta Gazzetta, la ripartenza post derby della Juventus comincerà in mattinata dal J Medical e dagli esami a cui verrà sottoposto Gleison ...