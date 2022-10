Albertini | 'Juve in seconda fascia per lo scudetto | prima deve risolvere i problemi' VIDEO

L'anfitrione del Gran Galà è un ex campione come Demetrio, la cui agenzia di sport ... Difensori : Bartoli (Roma), Boattin (), Di Guglielmo (Roma), Filangeri (Sassuolo), Lenzini (), ...'Il Milan investe sempre sui giovani talenti che possano inserirsi in questo contesto in sintonia con l'allenatore', sottolinea, 'laha scelto diversi campioni, già formati e che hanno ...L'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini è stato intervistato dagli inviati di MilanNews.it Antonio Vitiello e Antonello Gioia sul red carpet del Gran Galà ...Parla Demetrio Albertini in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice sul Milan l'ex regista rossonero.