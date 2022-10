Al via il vertice chiarificatore tra Meloni e Berlusconi 

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - All'incontro di oggi tra Giorgiae Silvio Berlusconi potrebbero partecipare solo i due leader di partito. Più che ottimista sull'esito il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, secondo il quale "oggi si fa la pace, splenderà il sereno, andrà bene perché c'è da governare il Paese che ha bisogno di risposte". L'accesso alla sede FdI di via della Scrofa è stato 'blindato' da forze dell'ordine e vigili urbani per la folla di giornalisti e curiosi che sono stati fatti arretrati per liberare l'accesso carraio.

AGI - Agenzia Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...