Video Napoli - Bologna 3 - 2 | il commento della Gazzetta

Nella gara della 10ª giornata di Serie A, ilsupera il Bologna per 3 - 2. In gol Zirkzee, Juan Jesus, Lozano, Barrow e Osimhen. Guarda il ......Di conseguenza l'unico modo per assistere a Verona Milan sarà quello della diretta streaming... alla rincorsa delcapolista e dell'Atalanta seconda. L'8 maggio scorso il Milan ha vinto 1 -...L'ottava vittoria in campionato, in dieci partite, conferma il Napoli al primo posto della classifica di Serie A. La squadra di Spalletti la ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn ...