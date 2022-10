Agenzia ANSA

"Dovrebbe dire che e' parente di Mussolini. Si dovrebbero solo vergognare, perche' vogliono togliere le storie. Io invece non dimentico". Cosi'Polacco, testimone del rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 scampato alla deportazione, nel giorno del 79esimo anniversario della razzia, commenta l'elezione di Ignazio La ...Il discorso della senatrice a vita e Testimone dellaLiliana Segre, presidente del Senato per ... Per il vicecapo della PoliziaRizzi, presidente dell'Oscad, contro la diffusione online ... Shoah, Vittorio Polacco: "La Russa presidente del Senato Parente di Mussolini, vergogna" - Italia 'Dovrebbe dire che e' parente di Mussolini. Si dovrebbero solo vergognare, perche' vogliono togliere le storie. Io invece non dimentico'.