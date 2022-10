L' antico vizio di una sinistra violenta

(Di domenica 16 ottobre 2022) In origine l'odio era giustificato perché tutte le vittime e tutti i carnefici e tutti i testimoni ancora viventi avevano se non il diritto almeno motivi e memorie che ancora grondavano sangue.

La Voce di New York

Che poi c'è anche l'ottavoche è la vanagloria'. E la storia si ripete. Il sindaco lineare e ... Secondo Giovanni Bertoldi "la criminalità in mano agli stranieri è un problemache la ...Il "finto nemico" della sinistra Secondo l'attore, infatti, anche stavolta il Pd non ha perso l'di cercare una provvisoria unità nell'individuazione di " un finto nemico ". " Accadde ... Margherita Raso con “Vizio di forma” racconta la materia che domina il mondo Il noto attore fa a pezzi l'atteggiamento politico dei dem e accusa: "Per combattere la Meloni usano l'antifascismo. Cercano un finto nemico, accadde anche con Berlusconi" ...Klevis Gjoka, membro di Fratelli d'Italia, mette a tacere la morale rossa: "La sinistra ci etichetta per fini elettorali, ha il vizio di intestarsi termini e battaglie non sue. Sui social vengo insult ...