Juventus | spunta la data per il ritorno di Chiesa

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo la vittoria ottenuta nel Derby per uno a zero, lapuò tirare un sospiro di sollievo, anche dal punto di vista degli infortunati. Federicoha concluso il suo programma di recupero, e già durante questa settimana ha lavorato in gruppo, allenandosi anche con l’Under 17 quando Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno affrontato la trasferta di Champions League in Israele.Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’esterno offensivo bianconero sarebbe prossimo al rientro nella lista dei convocati, già nella prossima sfida di campionato contro l’Empoli al “Castellani“. Naturalmente il suo rientro in campo sarà graduale, ma ildi Federicoè molto vicino. Allegri lo aspetta, per aumentare la pericolosità ...

