GF Vip 7 | l’ex vippona pronta a tornare in casa | dopo il gesto plateale si contraddice?

Leggi su chedonna

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nuovo colpo di scena al GF Vip 7, Alfonso Signorini vuole far: proprio lei aveva fatto uncontro il reality show, ora si? Non c’è giornata che passi senza un nuovo colpo di scena in questo Grande Fratello Vip 7. A contribuire al trambusto all’interno dellasicuramente i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it