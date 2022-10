Arrivano gli smombie | Treccani dà un nome agli zombie smartphone - dipendenti 

(Di domenica 16 ottobre 2022) A chi non è mai capitato di passeggiare sul ciglio della strada, su un marciapiede, in pieno centro con gli ...

A chi non è mai capitato di passeggiare sul ciglio della strada, su un marciapiede, in pieno centro con...I nerazzurrialla sfida dopo il successo in campionato al Mapei Stadium con il Sassuolo e ... tenta il colpo di testa sul primo palo: Sepechiude lo specchio. 41' - Ci prova Gyomber con un ...Dalle finestre aperte si diffondono per strada le note di Right round, canzone pop del duetto Flo Rida e Kesha. È venerdì sera. Nella prima periferia di Bologna due ragazze cantano e ballano: si prepa ...Una notizia talmente catastrofica che sembra oggettivamente surreale: nuove minacce del Cremlino che ora vuole dare armi nucleari alla Bielorussia ...