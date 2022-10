Spezia | Gotti | «La squadra sa che partita sarà»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le parole di Luca, tecnico dello, in vista della sfida alla Cremonese: «Hanno prodotto e concesso tanto contro ogni avversario» Lucaha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dellocontro la Cremonese. Di seguito le sue parole. MODULO – «Faremo cose diverse per il modulo. Inutile forzare un’idea, forzando gli interpreti. Ampadu può essere utile dietro e a centrocampo. Strelec ha vent’anni, penso abbia un futuro luminoso e sono convinto che diventerà un giocatore di livello. L’attaccante centrale spesso matura le proprie qualità con un percorso più lungo e credo che nel suo caso, oltre ad aiutarlo nel percorso, va aspettato. Non so se due mesi o due anni, ma è un potenziale importante per la società». VICINANZA DEI TIFOSI – «Il sostegno di ieri dei tifosi è stato bello, ...

