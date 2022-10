Spezia | Gotti | “Domani cambieremo modulo Kovalenko si aggiunge agli indisponibili”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lucaè intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, analizzando il match e commentando la propria formazione. “A Monza siamo partiti bene dal punto di vista calcistico, ma poi alla prima occasione abbiamo preso gol e l’atteggiamento è cambiato.dovremo mantenerlo constante, sappiamo che partita si giocherà, ho paura che possano sentire troppo il peso dello scontro diretto. La Cremonese ha prodotto tanto e concesso tanto contro ogni avversario, crea molto e subisce molto, va affrontata nel modo giusto”. Il tecnico ha poi continuato: “Il rammarico più grosso è che andremo a giocare partite fondamentali per il nostro campionato, senza giocatori molto importanti per La Rosa. Oltre a Bastoni sitra glianche”. E sul ...

Presentazione del match QUIdovrà rinunciare a Reca, Hristov e Bastoni. Dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - 2 con Dragowski in porta e una difesa a tre composta da Nikolaou, Kiwior e ...- CREMONESE - domenica ore 15:00 La classifica dellodi, tutto sommato e almeno per il momento, è abbastanza tranquilla. Anche se la formazione di casa arriva a questo importante ...Dopo aver salutato il primo quarto del campionato, le squadre di Serie A si proiettano verso l'ennesimo tour de force di partite, quelle che chiuderanno.La partita Spezia - Cremonese di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di calci ...