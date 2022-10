Per la Juve e la Ferrari due crisi gemelle | ma diverse

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 ottobre 2022) Per il mondo malato degli hater da tastiera ledintus e Ferrari hanno la stessa origine che non è difficile identificare: la proprietà. Che poi nel caso dellaè la stessa da quasi cent’anni e in quello della Ferrari dal 1988, anno in cui se ne andò il Commendatore. Certo, ora al comando ci sono le nuove generazioni che in realtà nuovissime non sono e nel caso di Andrea Agnelli hanno già messo la firma su nove scudetti di fila. Se di questaci si deve vergognare, di questa Ferrari invece bisognerebbe essere abbastanza orgogliosi perché a Maranello è incominciata la risalita che quest’anno ha portato a 11 pole e 4 vittorie, numeri che prevalgono sulle figuracce derivate dalla mancanza di affidabilità, dalle folli strategie dei box e anche da qualche errore di troppo del Predestinato. Della ...