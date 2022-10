LIVE Torino-Juventus 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50tempo molto lento,che con tre tiri di seguito impegna il portiere ma produce molto poco gioco,con un volume di passaggi più alto ma senza occasioni. A tra poco per il secondo45?iltempo,0-0. 43? Non ci sarà recupero. 41? Possesso palla prolungato del. 39? Fallo di Kostic su Ola Aina, riparte la squadra granata. 37? Tiro di Cuadrado chefuori da fuori area. 35? Milinkovic Savic salva con tre respinte di seguito su Vlahovic prima e poi su Locatelli e Rabiot. 33? Tiro di Vlahovic centrale chesulle mani del portiere. 31? Tiro di Radonjic ...

e Juve si affrontano per il derby della Mole numero 205 della storia, secondo anticipo della 10a giornata di Serie A. A Juric ed Allegri servono i tre punti per uscire dai rispettivi momenti di ...2 Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi del secondo anticipo della decima giornata di Serie A:- JUVENTUS - ore 18 Arbitro: MARIANI Assistenti: BACCINI - COLAROSSI IV: GHERSINI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE 28' - Il pubblico di casa invocava l'ammonizione sull'.intervento di Cuadrado nei ...I numeri di Torino e Juventus Il Derby della Mole arriva in un momento particolare per entrambe le squadre: per i bianconeri che sembrano in crisi e per il Toro, che non vince dal 4 settembre contro i ...PRIMO TEMPO Finisce qui, senza reti, il primo tempo del derby. 44' Finirà senza recupero il primo tempo. 43' Corss di Radonjic di esterno, Bremer di testa anticipa tutti.