Inter | mai così tanti stop per Lukaku | Inzaghi lo aspetta | il futuro è un rebus | Primapagina

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-14 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Per capire il momento che sta attraversando Romelubasta dare un’occhiata ai numeri: l’attaccante belga ha saltato più partite negli ultimi due anni rispetto a tutto il resto della carriera. 17 gare saltate tra il 2021-22 e questi primi mesi della nuova stagione (10 più 7), 16 negli anni scorsi. Il dato è subito da aggiornare però, perché l’ex Chelsea non sarà a disposizione neanche per la gara contro la Salernitana in programma domenica alle 12.30. L’ultima volta cheha visto il campo era il 26 agosto, all’Olimpico contro la Lazio in cui la squadra diha perso 1-3. Poco più di un’ora per Romelu, poi: il nulla. Da parte della società filtra prudenza massima sulle sue condizioni, all’inizio della ...