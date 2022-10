Hotbird 13F partito

Il 15 ottobre SpaceX ha portato in orbita il satellite, realizzato da Airbus Defence and Space, per conto dell'azienda francese Eutelsat. Questo lancio dà il via a una serie di missioni con diversi satelliti europei che voleranno a bordo ......Launch Complex 40 (SLC - 40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida per immettere in orbita di trasferimenti geostazionario il satellite per telecomunicazioni Eutelsat. ...Un aereo speciale è atterrato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida questo fine settimana: l'Airbus BelugaST (A300-600ST). Ha consegnato il satellite HOTBIRD 13G costruito da Airbus per ...Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) ha annunciato che il satellite EUTELSAT HOTBIRD 13F è stato lanciato con successo ...