Giorgio Garbarini | quel duello del 15 ottobre 1967 | “Meroni 55 anni dopo io | ultimo a marcarlo tra dribbling e botte”

La Stampa

Anche il cast parla savonese conScaramuzzino che interpreta il padre del protagonista e ... mentre la colonna sonora, inedita, è stata scritta da Matteoe Giovanni Amelotti . Il ...Nei primi anni Settanta il libero del mio Genoa,, giocava in Serie A con una panciera che spuntava, vezzosa, dai calzoncini. Oggi gli energumeni in attività non vanno oltre qualche ... Giorgio Garbarini, quel duello del 15 ottobre 1967: “Meroni 55 anni dopo io, ultimo a marcarlo tra dribbling … Il terzino della Sampdoria Giorgio Garbarini e quel duello del 15 ottobre 1967, fu lui l’ultimo a marcare la “Farfalla granata”. E al quotidiano La Stampa ha raccontato ...Mercoledì 26 ottobre in programma al Circolo dei lettori la cerimonia di premiazione della sesta edizione del 'Premio Vera Schiavazzi'.