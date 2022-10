Gasperini si gode la partenza sprint | “Neanche noi ci aspettavamo di essere così in alto”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Bergamo. Vittoria sul Sassuolo e primo posto momentaneo: c’erano modi ben peggiori per l’Atalanta per festggiare la vittoria per 2-1 sul Sassuolo, che mette di nuovo il naso davanti al Napoli in testa alla classifica. Aspettando la risposta dei partenopei, Gian Pierosila vetta e la migliordi sempre, con 24 punti in 10 giornate. “Nessuno ci avrebbe accreditato di una classifica. Anche stasera c’erano in campo dei giovanissimi che vediamo diventare grandi – ha voluto sottolineare a Dazn – Non eravamo mai stati in svantaggio, non lo meritavamo in quel momento. Obiettivo? Non possiamo averlo.noi pensavamo diin. Ora stiamo tornando adla vera Atalanta. Lookman è quello che si ...