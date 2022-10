Di Battista si prende la rivincita | sanzioni alla Russia inutili | flop di Draghi

(Di sabato 15 ottobre 2022) "Sull'impatto delleci siamo sbagliati".ndo spunto da un articolo che riferisce la nuova analisi del Fondo Monetario Internazionale in meritosituazione economica delladopo 8 mesi di guerra in Ucraina, Alessandro Disi toglie diversi sassolini dscarpa. L'ex volto di punta del Movimento 5 Stelle manda bordate a Marioe a Volodymyr Zelensky, non risparmiando neanche Giorgia Meloni, futura premier d'Italia: “Da otto mesi ci ripetono continuamente due cose. La prima è che occorre inviare sempre più armi in Ucraina per costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. La seconda è che lestiano producendo gli effetti desiderati (dunque cari italiani portate pazienza e accettate i drammi che state ...

