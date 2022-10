Golssip

Quest'estate alle Baleari sono stati avvistati anche Cristiano Ronaldo, Messi e lo stesso Ronaldo il Fenomeno assieme alla compagna,Lo sportivo " che riconosce di essere "allenato zero" " non è solo in questo viaggio, perché è accompagnato dalla sua partnere da una guida, un fisioterapista e un'altra persona di ... Celina Locks fiera di Ronaldo: “Il documentario mostra l’uomo meraviglioso che sei”