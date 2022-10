Belen e Stefano De Martino | viaggio romantico a Londra | si godono relax e intimità

... l'ex fidanzato diRodriguez. Antonella ha ammesso che Spinalbese è il suo prototipo di uomo ... Il signor, che è molto legato alla gieffina, ha condiviso su Twitter un lungo sfogo in ...Rodriguez eDe Martino hanno scelto di ritagliarsi un momento tutto per loro, e di fare una vacanza romantica. Per la coppia, è arrivato il tempo di viversi ormai ufficialmente, a ...