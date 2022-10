(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –, ingegnere,. Contestualmente, viene nominato Coordinatore cittadino di. “continua a crescere nel Sannio. Sempre più professionisti ed esponenti di varie espressioni civili scelgono il nostro partito per offrire il loro contributo concreto al territorio – dichiara Rubano – L’ingresso dirappresenta un punto di riferimento prezioso per la comunità di.” Così il Commissario provinciale diItalo, l’On.le Francesco Maria Rubano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NTR24

Vitulano, Salvatore Randelli aderisce a Forza Italia Salvatore Randelli, ingegnere, aderisce a Forza Italia. Contestualmente, viene nominato Coordinatore cittadino. "Forza Italia continua a crescere nel Sannio. Sempre più professionisti ed esponenti di