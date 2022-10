Un italiano su tre vuole cambiare abitazione nei prossimi due anni

Sprofondato in una poltrona, lo chefpiù amato nel mondo è avvolto in un maglioncino blu ...stelle Michelin con l 'Osteria Francescana a Modena, più volte premiato come miglior ristorante ...... il nuovo film Originalche vede il debutto alla regia dello scrittore, autore e ... in un'emozionante storia lungadecenni. Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet ...