Un italiano su tre vuole cambiare abitazione nei prossimi due anni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La pandemia ci ha tolto la convivialità: rispetto a duefa il 48% passa meno tempo in casa con gli amici

Una manciata di minuti piu' tardi la squadra diva a centimetri dal raddoppio, centrando ... Un gol comunque indolore per i toscani, che controllano bene i restantigol di vantaggio e nel ...Inflazione e incertezza frenano le intenzioni d'acquisto amesi che crollano mediamente del 9,7% rispetto al mese precedente. A fine settembre solo 1su 5 (lo scorso anno a novembre era quasi 1 su 2) ritiene che oggi sia un momento propizio per ..."All'estero si punta su agevolazioni per i trasporti pubblici, energie rinnovabili, addio al carbone. L’Italia invece va a passi di gambero" ...Berlusconi ha una cartellina aperta con un foglio dentro, foglio su cui ci sono i desiderata di Forza Italia: Enrico Mentana ha allargato e analizzato una foto del… Leggi ...