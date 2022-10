Uccide la madre | poi chiama i carabinieri

Ha ucciso la85enne e poi ha chiamato i carabinieri. E' accaduto in provincia di Arezzo, a Subbiano, in una villetta dovee figlio vivevano. L'uomo, un 48enne noto per problemi di dipendenza, è stato portato poi prima in ospedale e poi in caserma ad Arezzo: da chiarire se abbia tentato il suicidio dopo aver ...commenta A Subbiano (Arezzo), un 48enne ha ucciso la85enne e poi ha chiamato i carabinieri. Il matricidio è avvenuto in una villetta dovee figlio vivevano. L'uomo, noto per problemi di dipendenza, è stato portato poi prima in ospedale e poi in caserma: da chiarire se abbia tentato il suicidio dopo aver provocato la morte della ...Un uomo di 48 anni ha ucciso l’anziana madre nell’Aretino prima di costituirsi ai carabinieri con una telefonata: “Venite, ho ammazzato ...Ha ucciso la madre 85enne e poi ha chiamato i carabinieri . E’ accaduto in provincia di Arezzo, a Subbiano, in una villetta dove madre e figlio vivevano.