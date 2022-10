Simba La Rue va ai domiciliari per curarsi Il gip | “Sta ripensando il suo stile di vita”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Esce dal carcere e va aicon tanto di braccialetto elettronicoLa Rue, nome d’arte del trapper 20enne Mohamed Lamine Saida. Starà a casa dei genitori, in provincia di Como, per motivi di salute e proseguire così le cure alla gamba ferita e operata dopo l’agguato del 16 giugno a Treviolo. Era stato arrestato una settimana fa, assieme ad altri 10, tra cui l’amico Baby Gang, nell’inchiesta milanese per rissa, rapina e lesioni. L’indagine con al centro la sparatoria del 3 luglio nella zona di Corso Como, cuore della movida milanese, nella quale sono stati gambizzati due senegalesi. Questa la decisione del gip di Milano Guido Salvini, a seguito dell’istanza presentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni., in realtà, era già passato dal carcere aisu provvedimento del Riesame l’8 settembre ...

La Rue ai domiciliari. La decisione del gip Guido Salvini è stata presa per consentire al giovane trapper di curarsi e fare riabilitazione, dopo l'intervento subito in seguito alle 10 coltellate. Milano, 14 ott. Mohamed Lamine Saida, il trapper noto come La Rue arrestato (insieme a Baby Gang) la scorsa settimana per la rissa con armi da fuoco avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville. Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Nessuno degli arrestati ha negato di essere presente alla rissa armata avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville a Milano. Per il giudice Guido Salvini può tornare a casa per fare riabilitazione dopo le coltellate subite. Scarcerati anche altri due appartenenti al gruppo.