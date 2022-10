Qual è l’altalena più grande del mondo? Le immagini in prima persona fanno davvero impressione

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è uno dei giochi più amati dai più piccoli, anche se in realtà la usano molto anche gli adulti, spesso per rilassarsi mentre si osserva un panorama o magari per riassaporare quei momenti felici vissuti in tenera età. Ma al di là delle altalene comuni che si trovano nei parchi, nelle ville comunali, negli asili e anche nei giardini dei condomini e delle abitazioni private, in giro per ilci sono anche altalene gigantesche chevivere un’esperienza unica a chi decide di provarle. Nel luglio 2020 è stata inaugurata in Cinapiù alta del. Si trova nella contea di Yunyang, precisamente nel comune di Chongqing, nella zona sud-occidentale della Cina. Come spiega anche il sito Euronews,è strutturata con un arco che ha ...