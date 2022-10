Netflix a 5 49 euro con pubblicità HD | niente download e qualche contenuto in meno

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Partirà il 3 novembre alle ore 17 in Italia e in altri 12 paesi, e si affiancherà agli altri piani che resteranno invariati. Avrà 5 minuti diogni ora. ...

Annunciato negli scorsi mesi il piano dicon pubblicità è realtà: partirà anche in Italia il 3 novembre e costerà leggermente meno del piano base, 5.49. Parte del prezzo dell'abbonamento sarà ammortizzato dagli spot, per un ...Il prezzo da pagare è effettivamente inferiore a quello dell'abbonamento base: 5,49al mese , contro 7,99ha comunicato ufficialmente i dettagli di questo nuovo piano e, ...Netflix ha ufficializzato l'arrivo anche in Italia dell'abbonamento base con pubblicità, una opzione destinata nelle intenzioni dell'azienda a tamponare il calo di utenti che è stato segnalato negli ...Per tamponare l’emorragia di abbonati dovuta principalmente all’arrivo sul mercato e la conseguente costante espansione di competitor come Disney+ e Amazon Prime Video, Netflix ha introdotto un nuovo ...