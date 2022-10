Medicina | vitamina D | pubblicate nuove raccomandazioni e linee guida

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - E' di qualche giorno fa la pubblicazione su 'Nutriens' dellesullaD, sotto l'egida della Siommms (Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro). "Dovrebbe essere un punto di riferimento per gli specialisti e per la popolazione italiana sull'utilizzo della supplementazione conD. Gli effetti scheletrici dellaD sono indiscutibili". Così Nazzarena Malavolta, responsabile del programma malattie reumatiche e metaboliche dell'osso dell'Università di Bologna, intervenendo alla XXII edizione del Congresso nazionale Siommms, in corso a Bari fino al 15 ottobre. Tra i temi trattati durante l'evento, che raduna i massimi esperti nazionali e internazionali ...

Adnkronos

