I Girasoli di Van Gogh inzuppati di pomodoro | il gesto più stupido della storia

Due attiviste della campagna di protesta anti - petrolio Just Stop Oil hanno lanciato zuppa di pomodoro suidiGogh alla National Gallery. A darne la notizia - poi ripresa dai media britannici - è stato il movimento ambientalista, che ha diffuso un video che avrà, probabilmente, l'effetto ...Azione di protesta del movimento Just Stop Oil a National GalleryEpisodio ai danni della famosa opera 'I Girasoli' di Van Gogh. Il quadro è stato rovinata con la zuppa da due attiviste in segno di protesta.Sui social media stanno già circolando immagini che mostrano due giovani attiviste avvicinarsi al quadro con in mano un barattolo della celebre zuppa di pomodoro Heinz. Subito dopo averne… Leggi ...