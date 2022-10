Firenze | detenuto 29enne si impicca in carcere - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ne danno notizia i sindacati Sappe e Uilpa. Sono già 68 in Italia, 25 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. De Fazio: 'E' una vera strage, di cui purtroppo non si intravede la ...

Ne danno notizia i sindacati Sappe e Uilpa. Sono già 68 in Italia, 25 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. De Fazio: 'E' una vera strage, di cui purtroppo non si intravede la ...Unoriginario del Marocco di 29 anni si è impiccato nella serata di ieri a. L'uomo era stato trasferito da pochi giorni a Sollicciano dal carcere di Aosta. Avrebbe finito di scontare la ...Firenze, “Quella cui stiamo assistendo è una vera strage ... verso le 20.30” nel penitenziario fiorentino di Sollicciano. Un detenuto originario del Marocco”, 29 anni, che avrebbe finito di scontare ...Ne danno notizia i sindacati Sappe e Uilpa. Sono già 68 in Italia, 25 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. De Fazio: "E' una vera strage, di cui purtroppo non si intravede la fine" ...