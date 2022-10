Calcio e Finanza

L'Italia è pronta a conoscere le sue avversarie nella fase finale dell'Europeo21, in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023. Martedì prossimo, alle 18 al 'The Romanian Atheneum' di Bucarest gli azzurrini saranno inseriti nell'urna 2 con Olanda, Inghilterra e alla ...Martedì 18 ottobre si terrà il sorteggio dei gironi della fase finale degli21 2023 . La cerimonia avrà inizio alle 18:00 e avrà luogo presso il The Romanian Atheneum di Bucarest. Saranno 16 le squadre impegnate nella fase finale, ovvero Georgia e Romania (le ... Europei Under 21, martedì il sorteggio: Italia in seconda fascia L'Italia è pronta a conoscere le sue avversarie nella fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all'8 luglio 2023. (ANSA) ...Il torneo si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio fra Georgia e Romania ROMA (ITALPRESS) - La Nazionale Under 21 è pronta a conoscere le ...