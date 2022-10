Bruce Springsteen | in attesa del suo 21imo album | composto da 15 cover soul | ecco intanto l’estratto ‘Nightshift’

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ disponibile in digitale il brano diSpringsteeen, nuovo estratto dal suo attesissimo 21esimo“Only The Strong Survive” (Columbia Records/ Sony Music), in uscita l’11 novembre e contenente 15 grandi successireinterpretati dall’artista. L’“Only The Strong Survive” uscirà in digitale, in versione CD e in DOPPIO LP ed è già disponibile in pre-order al seguente link: https://.lnk.to/OnlyTheStrongSurvive Il primo singolo estratto già nella Top 35 dell’Airplay radiofonico italiano è “DO I LOVE YOU (INDEED I DO)”, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson, (https://youtu.be/O0jBwk71Qcw). Il disco celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax: al suo interno, l’inconfondibile ...

Il disco celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax: al suo interno, l'inconfondibile voce die i contributi musicali di The E Street Horns, ...E' disponibile in digitale il brano di"Nightshift", nuovo estratto dal suo attesissimo 21esimo album "Only The Strong Survive" (Columbia Records/ Sony Music), in uscita l'11 novembre e contenente 15 grandi successi soul ...Disponibile in digitale il brano di Bruce Springsteen 'Nightshift', nuovo estratto dal suo 21esimo album 'Only The Strong Survive' (Columbia Records/Sony Music), in uscita l’11 novembre e contenente ...Da oggi, venerdì 14 ottobre, è disponibile in digitale il brano di BRUCE SPRINGSTEEN “Nightshift”, nuovo estratto dal suo attesissimo 21esimo album “Only The Strong Survive” (Columbia Records/ Sony Mu ...