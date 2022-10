ASUS | in arrivo i nuovi Vivobook 15 e 15 Oled

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 14 ottobre 2022)allarga la sua famigliaannunciando la disponibilità dei duemodelli15 e15Stile e colori esclusivi si uniscono in design compatti a prestazioni di primo livello. Una nuova vetta per i notebook lifestyle e per content creator di(clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda). Display FHD o: 15 pollici, Nanoedge e certificati TUV Rheinland e Pantone Validated. Ioffrono un’esperienza di visione unica e mai stancante. Capaci di performance sempre al top per la vita di tutti i giorni: laptop ultrasottili e leggeri, eleganti e colorati con CPU Intel Core i5 e i7 H-Series e sistema di dissipazione del calore con ventola IceBlades. Dettagli dei ...