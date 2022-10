A Roma un anno di disastri firmati Pd Torna la Raggi e inchioda Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A undalle amministrative che avisto trionfare il democratico Roberto, l’ex prima cittadina Virginiarompe un lungo silenzio ed interviene a gamba tesa sulle questioni capitoline e, implacabile, boccia a tutto tondo l’operato del suo successore. L’ex sindaca diVirginiasi prende la sua rivincita e palesa l’inconsistenza delle strabilianti promesse diAmministrare una città, soprattutto una città come, non è certo facile. E lei lo sa bene. Tant’è che nel lungo post in cui elenca tutte le storture di questa (ormai non più) nuova amministrazione, esordisce così: “Per unho evitato di criticare l’operato di Roberto. So bene quanto ...