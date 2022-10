Una maglia | una storia … il Brescia del doppio salto dalla C alla A

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Oggi, dopo la favola abruzzese del Francavilla, ritorniamo in Lombardia per raccontare ildeldi Antonio Pasinatoserie C1serie A. Le rondinelle, infatti, sprofondate in terza serie nel 1982, risalirono in due sole stagioni (1984-85 e 1985-86) nella massima serie. Lache presento, appartienestagione 1985-86, appunto quella della promozioneA e proprio questo modello difu usato anche nella partita giocata il 1° giugno 1986 al Sant’Elia di Cagliari, persa dal2-0, ma che diede ai lombardi la certezza aritmetica del passaggio in serie A. Nel fermo immagine tratto dal video della partita, si ...

Corriere Milano

...di cinque punti ed anche quest'anno indicato dagli addetti ai lavori comedelle squadre favorite per la vittoria finale. E' anche la partita dei tanti ex, molti dei quali oggi con ladella ...All'asta del prossimo mese sarà disponibile anche laindossata dall'arbitro Nasser eautografata ricevuta da Diego. Lo scrive il Guardian , che riporta anche le parole di Ali Bin ... Maglia planisfero per l’Inter, bomber cachi per il Milan: così cambia il look delle squadre L’intreccio tra il calendario di Serie A e quello di Coppa Italia porterà i biancorossi a disputare tre partite consecutive lontano dall’U-Power Stadium contro Empoli, Udinese e Milan. Intanto la soci ...Riccardo Maspero è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Maspero ha indossato la maglia granata dal 2000 al 2003 e attualmente è un allenatore. Con lui, autore ...