Senato | Segre | ' saluto Mattarella | Papa Francesco e Napolitano'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Rivolgo il più calorosoal Presidente della Repubblica Sergioe a quest'Aula. Con rispetto, rivolgo il mio pensiero a. Certa di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, desidero indirizzare al Presidente Emerito Giorgio, che non ha potuto presiedere la seduta odierna, i più fervidi auguri e la speranza di vederlo ritornare presto ristabilito in". Così la senatrice a vita Lilianaha iniziato il suo discorso per l'apertura della prima seduta della diciannovesima legislatura.

... oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del!' Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana, aprendo la prima seduta deldella diciannovesima ...Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana, aprendo la prima seduta deldella diciannovesima legislatura. "Dare l'esempio - ha aggiunto - non vuol dire solo fare il nostro semplice ...«Ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre, e provo un senso di vertigine ricordando che in un giorno come questo una bambina nel 1938 fu costretta a lasciare il suo banco, e che oggi questa stessa ...