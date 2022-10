“Se n’è andato anche lui” Tv e cinema in lutto per la scomparsa dello storico attore

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Michael Callan, l'e ballerino che ha interpretato Riff nella produzione originale di Broadway di West Side Story ede La Signora in giallo, è morto di polmonite al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, in California, lunedì sera. Sua figlia Rebecca Goodman ha confermato la notizia a The Hollywood Reporter. Aveva 86 anni. Nato a Filadelfia nel novembre del 1935, il talento di Michael Callan iniziò presto e studiò danza classica e tip tap e imparòacrobazie in cambio di milkshake gratuiti da ballerini che frequentavano il ristorante di suo padre. All'età di 15 anni, Callan, che partecipava regolarmente al programma radiofonico locale Horn & Hardart's Children's Hour, si esibiva in discoteche locali con il nome Mickey Calin.