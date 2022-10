Salerno | morto in acqua | identificato il corpo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata identificata la salma dell’uomo recuperata al largo del lungomare di, nelle acque antistante il porto Masuccio salernitano, attraverso un intervento che ha visto il lavoro polizia, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Si tratta di E.d.M, 35 anni, di, con precedenti per droga e anche episodi di alterno e aggressioni varie, tanto da essere conosciuto anche con l’appellativo di Enzo il pazzo. Suldell’uomo è stata disposta l’autopsia ma all’esame non ci sono lesioni o segni di violenza che possono far pensare ad un’aggressione precedente alla caduta e morte in mare. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

