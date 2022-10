Pulp Fiction per la prima volta in 4K UHD | ecco la data

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Annunciata laper l'uscita del capolavoro di Quentin Tarantino in 4K UHD con una splendida Steelbook da collezione. Il capolavorodi Quentin Tarantino arriva sugli schermi per lain 4K Ultra HD., uno dei film più influenti e iconici degli anni '90 nonchè pietra miliare della cinematografia postmoderna, uscirà infatti il 15 dicembre in 4K UHD con una splendida edizione limitata SteelBook da collezione grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures. La versione 4K Ultra HD include anche i seguenti contenuti extra: Non la solita frasetta noiosa lanciata là per fare due chiacchiere; Alcune nozioni sulla storia; Trivia Track avanzato (solo in inglese). Un nuovo modo per apprezzare ancora di più il …

