MotoGP su TV8 | GP Australia 2022 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il Motomondiale si è concesso una settimana di pausa dopo l’intenso trittico intercontinentale andato in scena tra fine settembre e inizio ottobre. Una volta tirato il fiato, si è però prossimi a un weekend da acquolina in bocca. Dopo tre anni si torna infatti a correre a Phillip Island, uno dei circuiti più belli del mondo (se non il più affascinante in assoluto). Come se non bastasse, la lotta iridata è elettrizzante in due classi su tre. Inla matematica parla di sfida a tre. Fabio Quartararo è in testa alla classifica generale con 219 punti, contro i 217 di Francesco Bagnaia e i 199 di Aleix Espargarò. Ciononostante, se guardiamo esclusivamente agli appuntamenti successivi alla pausa estiva, ci renderemo conto di come l’alfiere della Ducati abbia marcato 111 punti, a fronte dei 48 del centauro Aprilia e dei 47 del portacolori Yamaha. Insomma, Pecco si sta ...

GP Australia, gli orari su Sky Sport, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in differita su: Venerdì 14 ottobre Ore 00.50: prove libere 1Ore 1.50: prove libere 1 Moto2 Ore 4.10: ...IN TV - Il venerdì di Phillip Island sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport(208) e Sky Sport 1 (201). Su(125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le prove libere in chiaro, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, mentre OA Sport, ...Il pilota del team RNF si è sottoposto a ulteriori lastre alla caviglia infortunata a Buriram e ha effettuato gli esami a Melbourne prima di prendere parte al Gran Premio d’Australia.Lo spagnolo torna in pista in Australia dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. "Il piede sta bene" ...